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19 минут назад

Старт второй беты The Cycle: Frontier переносится на несколько дней

MMO13MMO13

Авторы многопользовательского шутера от первого лица The Cycle: Frontier объявили о переносе даты запуска второго закрытого бета-тестирования. Данный этап начнется не 10 марта, как было запланировано ранее, а на несколько дней позже, 16 марта, и завершится 4 апреля. Подать заявку все еще можно на следующих страницах: Steam, Epic Games Store.

Старт второй беты The Cycle: Frontier перенесли
Фото: СкриншотСкриншот

Как объяснили разработчики, у них все еще остались вещи, которые необходимо отполировать, чтобы все шло гладко. Кроме того, внешние партнеры, занимающиеся определенными техническими моментами, не успевают все сделать к назначенной дате.

Напомним, что на втором ЗБТ игроков ждет множество изменений. Авторы добавили кампании с заданиями для каждой из фракций, новых монстров и переработанную лазерную дрель Королева. Карты Яркие пески и Кресент-Фоллс также усовершенствовали. Были введены новые пути, а многие другие уже существующие изменились. Кроме того, на некоторых участках пересмотрен лут и улучшены визуальные эффекты планеты.

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