Старт второй беты The Cycle: Frontier перенесли

Авторы многопользовательского шутера от первого лица The Cycle: Frontier объявили о переносе даты запуска второго закрытого бета-тестирования. Данный этап начнется не 10 марта, как было запланировано ранее, а на несколько дней позже, 16 марта, и завершится 4 апреля. Подать заявку все еще можно на следующих страницах: Steam, Epic Games Store.

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Как объяснили разработчики, у них все еще остались вещи, которые необходимо отполировать, чтобы все шло гладко. Кроме того, внешние партнеры, занимающиеся определенными техническими моментами, не успевают все сделать к назначенной дате.