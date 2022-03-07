В Elden Ring нашли намек на DLC

Моддер Ланс Макдональд нашёл в Elden Ring спрятанную локацию, которая может относиться к грядущему неанонсированному дополнению. Находкой он поделился в ролике на YouTube.

Используя мод для свободного прохода через текстуры, Макдональд обнаружил большую арену, на которую невозможно попасть обычным способом. По предположению пользователей, этот колизей будет предназначен для соревновательных PvP-сражений и станет доступен в одном из будущих DLC.