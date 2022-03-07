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3 часа назад

В Elden Ring нашли намёк на DLC

CyberSport.ruCyberSport.ru

Моддер Ланс Макдональд нашёл в Elden Ring спрятанную локацию, которая может относиться к грядущему неанонсированному дополнению. Находкой он поделился в ролике на YouTube.

В Elden Ring нашли намек на DLC
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Используя мод для свободного прохода через текстуры, Макдональд обнаружил большую арену, на которую невозможно попасть обычным способом. По предположению пользователей, этот колизей будет предназначен для соревновательных PvP-сражений и станет доступен в одном из будущих DLC.

Релиз Elden Ring состоялся в ночь на 25 февраля. Игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Автор Cybersport.ru Владислав Machinae Животнёв уже поиграл в тайтл от FromSoftware и поделился впечатлениями. Подробнее об этом можно прочитать в материале.

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