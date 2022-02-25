Deep Rock Galactic временно стала бесплатной в Steam

Ранее сообщалось, что Ghost Ship Games запустила на Kickstarter краудфандинговую кампанию для финансирования разработки настольной игры по мотивам Deep Rock Galactic. Требуемую для запуска производства сумму в $228 тыс. (₽17,1 млн) студия собрала за 18 минут.