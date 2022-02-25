Deep Rock Galactic временно стала бесплатной в Steam

Пользователи цифрового магазина Steam могут бесплатно опробовать кооперативный шутер Deep Rock Galactic. Акция продлится до 28 февраля.
Ранее сообщалось, что Ghost Ship Games запустила на Kickstarter краудфандинговую кампанию для финансирования разработки настольной игры по мотивам Deep Rock Galactic. Требуемую для запуска производства сумму в $228 тыс. (₽17,1 млн) студия собрала за 18 минут.
Deep Rock Galactic — кооперативный шутер в космическом сеттинге. Среди главных особенностей тайтла — полностью разрушаемое окружение и процедурно генерируемые уровни. Игра вышла в раннем доступе в 2018 году, а полноценный релиз состоялся в мае 2020-го.