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40 минут назад

Deep Rock Galactic временно стала бесплатной в Steam

CyberSport.ru

Пользователи цифрового магазина Steam могут бесплатно опробовать кооперативный шутер Deep Rock Galactic. Акция продлится до 28 февраля.

Deep Rock Galactic временно стала бесплатной в Steam
Фото: СкриншотСкриншот

Ранее сообщалось, что Ghost Ship Games запустила на Kickstarter краудфандинговую кампанию для финансирования разработки настольной игры по мотивам Deep Rock Galactic. Требуемую для запуска производства сумму в $228 тыс. (₽17,1 млн) студия собрала за 18 минут.

Deep Rock Galactic — кооперативный шутер в космическом сеттинге. Среди главных особенностей тайтла — полностью разрушаемое окружение и процедурно генерируемые уровни. Игра вышла в раннем доступе в 2018 году, а полноценный релиз состоялся в мае 2020-го.

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