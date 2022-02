В Dota 2 появились три новых предмета — в том числе ботинки

Boots of Bearing Собирается из Tranquil Boots, Drum of Endurance и рецепта за 1500 золота (итого 4125 золота). +8 к силе+8 к интеллекту. +65 к скорости передвижения. +15 к восстановлению здоровья. Изначально имеет 8 зарядов. Получает один заряд раз в 3 минуты. Активное: Endurance. Действует на союзников в радиусе 1200. Расходует заряд, чтобы увеличить их скорость атаки на 50 и скорость передвижения на 15%. Действует 6 секунд. В первые 2 секунды союзников нельзя замедлить другими способностями. Не сочетается с активным заклинанием предмета Drum of Endurance. Пассивное: Swiftness Aura. Увеличивает скорость передвижения союзников вокруг на 20. Радиус: 1200. Не сочетается с аурой предмета Drum of Endurance. Wraith Pact Собирается из Vladmir's Offering, Point Booster и рецепта за 400 золота (итого 4200 золота). +250 к здоровью. +250 к мане. Пассивное: Vladmir's Aura. Увеличивает вампиризм союзников на 15%, их урон на 18%, броню на 3 и восстановление маны на 1,75. Радиус: 1200.. Активное: Wraith's Reprisal. Призывает тотем, который уменьшает весь урон врагов в радиусе 900 на 25% и наносит им 25 урона в секунду. Тотем способен передвигаться со скоростью 150. Он существует 25 секунд, и его можно уничтожить за 5 атак (или 10 атак крипов). Расход маны: 100. Перезарядка: 60 секунд. Revenant's Pact Собирается из Witch Blade, Mystic Staff и рецепта за 800 золота (итого 6200 золота). +45 к интеллекту. +40 к скорости атаки. +8 к броне. +300 к скорости снарядов. Активное: Phantom Province. Следующие 5 атак владельца наносят магический урон, и ими нельзя промахнуться. Позволяет атаковать бесплотных существ. Длительность: 15 секунд. Расход маны: 250. Перезарядка: 45 секунд. Пассивное: Witch Blade. Следующая атака отравит жертву на 4 секунды, замедлив её на 25% и каждую секунду нанося ей урон, равный интеллекту владельца. Перезарядка: 9 секунд.