В Fall Guys появились кроссплей и новый режим

Студия Mediatonic при поддержке Epic Games добавила поддержку кроссплея между ПК и PlayStation в многопользовательскую аркаду Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом разработчики сообщили в блоге на официальном сайте.

Фото: Скриншот Скриншот

Ранее кроссплатформенные лобби можно было создавать только в рамках частных соревнований. С последним обновлением кроссплей стал доступен во всех режимах. Для того, чтобы приглашать друзей потребуется привязать учётную запись Epic Games. Помимо этого, разработчики представили новое соревнование «Воришки сладостей».