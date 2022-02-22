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40 минут назад

Сервера Destiny 2 отключили на 16 часов

Чемпионат.com

В Destiny 2 началась плановая профилактика — она продлится 16 часов, до 21:00 мск. Это традиционный для шутера период, когда разработчики готовятся к запуску масштабного дополнения. Уже вечером состоится релиз The Witch Queen, самого амбициозного расширения шутера.

Сервера Destiny 2 отключили на 16 часов
Фото: СкриншотСкриншот

В ближайшие 45 минут игроков будут постепенно выводить из игры, а оставшиеся 16 часов уйдут на подготовку к релизу — и для игроков. Им предстоит загрузить огромное обновление.

На PS4, правда, придётся перекачивать весь контент внутри игры. Для этого надо скачать патч 4.0.0.1 и сразу зайти в клиент для запуска установки нужных компонентов — после этого игру можно закрыть. Общий размер шутера на PS4 будет большим, однако после установки размер уменьшится — это должно помочь и в будущем.

Destiny 2: The Witch Queen выходит сегодня в 21:00 мск на PlayStation, Xbox и ПК.

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