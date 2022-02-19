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37 минут назад

Стример xQc отказался от $1,2 млн на рекламу NFT

CyberSport.ru

Самый популярный стример на Twitch Феликс xQc Ленгьел отказал рекламодателю, который хотел продвигать свой NFT-проект на его канале. Об этом xQc рассказал во время эфира.

Самый популярный стример на Twitch отказался от $1,2 млн за рекламу NFT
Фото: TwitchTwitch

По словам Ленгъела, заказчик готов был заплатить $1,2 млн за оверлей на стриме, объявление во время трансляции, переход на сайт проекта в прямом эфире и три твита. XQc посчитал это предложение заманчивым, но отметил, что получил больше удовольствия, отказавшись от него.

XQc два года подряд становился самым популярным стримером Twitch. У него около 10 млн подписчиков на канале, а в 2021 году его эфиры набрали 272,9 млн часов просмотра. Ранее Ленгъел рассказал, что его персональный контракт с Twitch завершится в 2023 году, после чего он будет рассматривать предложения в том числе и от других платформ.

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