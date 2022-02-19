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2 часа назад

Авторы Rainbow Six Siege представили сезон Demon Veil

Игромания.руиещё 1

Ubisoft решила разбить представление нового сезона Rainbow Six Siege на два дня, и первая часть презентации уже опубликована. Её посвятили новому защитнику — японке Азами, вооружённой уникальной способностью «Барьер Киба».

Авторы Rainbow Six Siege представили сезон Demon Veil
Фото: СкриншотСкриншот

Новый оперативник будет доступен с момента старта сезона Demon Veil. С помощью особой пусковой установки Азами может выпускать быстро затвердевающий газ, таким образом создавая пуленепробиваемые барьеры в любом месте на карте. Они могут залатать дыру, проделанную вражеской командой, или защитить отряд.

Разрушить барьер Азами можно взрывчаткой, гаджетами или тремя атаками ближнего боя. Но пока враг будет этим занят, группа успеет перегруппироваться или укрыться.

В сезоне Demon Veil игрокам будет доступна новая карта, Emerald Plains. Она представляет собой ирландский загородный клуб с большой усадьбой, оформленной в разных стилях. Второй этаж выполнен в традиционном дизайне, а вот первый переоборудован в современном стиле. Карта появится в игре лишь к середине сезона.

Помимо этого, в седьмом сезоне нас ждёт новый режим командного десматча, функция реплея матчей на консолях, обновления баланса Валькирии и Гойо, возможность менять снаряжение и даже оператора атакующей команде на этапе подготовки и ряд других улучшений.

Больше о следующем сезоне Ubisoft расскажет завтра, 20 февраля. Вероятно, тогда же мы узнаем дату старта «Вуали демона».

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