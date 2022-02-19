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1 час назад

В Paradox отыскали проблемы с дискриминацией и оскорблениями

Игромания.ру

Осенью прошлого года внутренний опрос сотрудников Paradox показал, что в компании практикуется культура «умалчивания», дискриминация по половому признаку и ненадлежащее обращение с работниками. И тогда руководство заказало независимый аудит шведскому агентству Gender Balance.

В Paradox отыскали проблемы с дискриминацией и оскорблениями
Фото: СкриншотСкриншот

Аудиторы провели расследование и объявили, что у компании действительно имеются проблемы с оскорбительным поведением и словесными домогательствами. Было выявлено несколько серьёзных примеров неправомерных действий руководства и выяснилось, что у менеджеров мало инструментов для получения информации о нарушениях и противодействия им.По мнению агентства, Paradox зачастую не справляется с потенциальными неправомерными действиями. Многие простые случаи вообще не рассматриваются или же их результаты замалчиваются. Это приводит к нежеланию сотрудников подавать новые жалобы, поскольку они не уверены в результате.

Явной дискриминации в компании не обнаружено. Но, по выводам Gender Balance, достаточно случаев оскорбительного поведения в «серой зоне», и их жертвами чаще становятся женщины. К ним относятся грубые и унизительные выражения, насмешки, несправедливая критика, сомнения в компетентности, оценка внешности и прочие неправомерные действия.

Paradox уже заявила, что приняла меры: она пересмотрит и обновит свою политику в отношении домогательств, проведёт обучение для сотрудников и укрепит структурные взаимодействия менеджеров.

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