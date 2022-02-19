В Cyberpunk 2077 исправили ошибку с дисковыми консольными изданиями

Патч 1.5 к ролевому боевику Cyberpunk 2077 исправил тысячи игровых ошибок и внес множество улучшений. Однако не обошлось и без поломок: с проблемами столкнулись владельцы дисковых версий для PlayStation 4. Игра у многих из них перестала запускаться.
CD Projekt Red не назвала причин поломки, однако спустя три дня объявила, что она уже исправлена. Справиться с ней помогло системное обновление для консолей, которое выпустила Sony. Его размер составляет около 400 Мб.
В игре остаётся проблема с частыми вылетами на РС, но разработчики уже трудятся над её решением.
Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series, которые до сих пор не купили игру, могут до 15 марта познакомиться с бесплатной демоверсией Cyberpunk 2077. Она позволяет провести в Найт-Сити пять часов, при этом у игроков не будет никаких ограничений. После завершения триала можно продолжить приключения, купив полную версию.