В Cyberpunk 2077 исправили ошибку с дисковыми консольными изданиями

Патч 1.5 к ролевому боевику Cyberpunk 2077 исправил тысячи игровых ошибок и внес множество улучшений. Однако не обошлось и без поломок: с проблемами столкнулись владельцы дисковых версий для PlayStation 4. Игра у многих из них перестала запускаться.

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CD Projekt Red не назвала причин поломки, однако спустя три дня объявила, что она уже исправлена. Справиться с ней помогло системное обновление для консолей, которое выпустила Sony. Его размер составляет около 400 Мб.

В игре остаётся проблема с частыми вылетами на РС, но разработчики уже трудятся над её решением.