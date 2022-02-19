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1 час назад

Зомби возвращаются в PUBG: Battlegrounds с новыми силами

MMO13

В популярную «Королевскую битву» PUBG: Battlegrounds возвращается зомби режим со множеством нововведений, ранее получивший неплохой отклик от игроков. Ранее пользователи PUBG уже видели данный режим, однако теперь разработчики PUBG Studio решили его разнообразить, добавив новые виды зомби и снаряжение для более эффективного уничтожения тварей.

Зомби возвращаются в PUBG: Battlegrounds с новыми силами
Фото: СкриншотСкриншот
Во время сражений вы увидите новые типы зомби:
  • зомби, бросающие коктейли Молотова;
  • зомби, бросающие гранаты «Синяя зона»;
  • зомби с гранатами во рту (можно убить только выстрелом в голову);
  • зомби с привязанными к телу C4.

Среди нового снаряжения вам будут доступны ловушки с шипами, химикатами, штурмовые гранаты для оглушения зомби, новые виды медикаментов и многое другое. Вы можете ознакомиться с обновлением наглядно по видеоролику ниже:

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