Зомби возвращаются в PUBG: Battlegrounds с новыми силами

В популярную «Королевскую битву» PUBG: Battlegrounds возвращается зомби режим со множеством нововведений, ранее получивший неплохой отклик от игроков. Ранее пользователи PUBG уже видели данный режим, однако теперь разработчики PUBG Studio решили его разнообразить, добавив новые виды зомби и снаряжение для более эффективного уничтожения тварей.