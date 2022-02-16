Бывшие сотрудники CD Projekt Red создают новую мрачную RPG

По данным инсайдера Тома Хендерсона, уже сегодня бывшие разработчики из CD Projekt Red расскажут об открытии новой студии.

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Студия получила название Rebel Wolves, их первой игрой будет AAA RPG в духе тёмного фэнтези с упором на сюжет, которую создают на основе Unreal Engine 5 для нового поколения консолей и PC.

По планам, проект станет лишь первой частью в новой франшизе. За сценарий отвечает нарративный директор Якуб Шамалек, который ранее работал над сюжетами третьего «Ведьмака» и Cyberpunk 2077.