В The Witcher: Monster Slayer появился новый монстр

В мобильную игру The Witcher: Monster Slayer добавлен новый монстр — Д'ао. Это редкий элементаль земли, который встречается во всех природных условиях. На стартовавшей монстронеделе мастер-ведьмак подготовил временные задания на устранение этих чудовищ.

Кроме Д'ао, в игре появились новые свитки, которые призывают пять чудищ того же класса, что и монстр недели. Также костяная баба стала уязвима к серебру, а не стали, как было раньше. В обновлениях игры отмечается, что разработчикам удалось улучшить и сам игровой процесс.