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2 часа назад

Новый сезон Overwatch League начнётся в мае

Игромания.ру

Старт следующего сезона Overwatch League запланирован на 5 мая. И в этом раз пройдёт больше турниров, в том числе и соревнования в офлайне, если, конечно, позволят условия. Помимо самого анонса, Blizzard сообщила об изменениях в правилах турнира.

Стала известна дата начала нового сезона Overwatch League
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Overwatch League по-прежнему будет разделена на два региона: в Восточном будет 7 команд, а в Западном — 13 команд. В пятом сезоне коллективы сыграют по 24 игры в рамках регулярного чемпионата. Подробное расписание скоро появится.

Очки теперь будут начисляться на основе побед в квалификационных матчах и других турнирах. Одна победа — одно очко. При этом за победу на соревновании команда получит 3 очка. В конце регулярного сезона шесть лучших команд с Запада и три с Востока автоматически выходят в плей-офф турнира The Countdown Cup.

Другие детали будут опубликованы позже.

Отметим, теперь матчи будут проводиться командами из пяти человек вместо шести. Коллективы могут выставить только одного танка вместо двух, как это было ранее. Кроме того, игровой режим Assault будет заменён другим под названием Push.

В этом режиме в центре карты стоит гигантский робот. Когда команда приближается к нему, он начинает движение и толкает баррикаду к месту возрождения противников. Если лидирующая команда проигрывает бой, другая берёт на себя управление роботом, который начинает перемещать баррикаду в противоположном направлении.

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