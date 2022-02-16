Слух: у новой BioShock проблемы с разработкой

Прошло два с небольшим года с момента анонса новой BioShock, разработкой которой занимается Cloud Chamber. К сожалению, официальная информация о проекте исчерпывается лишь упоминанием ключевых разработчиков, среди которых есть и несколько ветеранов серии. А вот инсайдерской информации с тех пор хватало более чем.

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Аккаунт Oops Leaks, ранее раскрывший кое-какие подробности об игре, вернулся с не очень хорошей новостью. По данным источника, разработка сопряжена с рядом проблем, вылившихся в кадровые потери Cloud Chamber. Студию покинуло около 40 сотрудников, включая нескольких особенно важных. Кто-то ушёл сам, а кого-то «попросили».

Причина такого положения дел — недовольство издателя как результатами работы, так и её темпами. Впрочем, Oops Leaks всё же предпочитает называть это реструктуризацией, а не «производственным адом».