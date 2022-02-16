Моргенштерн хотел зарегистрироваться на Twitch, но передумал из-за ника

Рэпер Моргенштерн оказался регистрироваться на Twitch. Об этом он сообщил в Instagram.

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При первой попытке создать учётную запись артист обнаружил, что его ник MORGENSHTERN занят. Он отметил, что из-за этого не будет стримить. Как альтернативный вариант он предложил фанатам придумать ему новый никнейм.