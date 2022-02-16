Моргенштерн хотел зарегистрироваться на Twitch, но передумал из-за ника

Рэпер Моргенштерн оказался регистрироваться на Twitch. Об этом он сообщил в Instagram.
При первой попытке создать учётную запись артист обнаружил, что его ник MORGENSHTERN занят. Он отметил, что из-за этого не будет стримить. Как альтернативный вариант он предложил фанатам придумать ему новый никнейм.
Ранее Моргенштерн поучаствовал в стриме контент-мейкера Глада Валакаса. На трансляции они вместе играли в MOBA от Valve. Компанию им также составила жена музыканта Дилара. Во время эфира Моргенштерн рассказал, что играет только в Dota 2, однако пока не собирается писать про неё трек.