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2 часа назад

Разработчики Super People объявили о скором завершении глобального ЗБТ

MMO13

Студия Wonder People объявила о скором завершении глобального закрытого бета-тестирования «Королевской битвы» Super People. Изначально ЗБТ должно было проходить в течении двух недель, однако в итоге мы получили целых три месяца тестов. Теперь же разработчики сообщили, что 28 февраля серверы будут полностью закрыты.

В Super People объявили о скором завершении глобального ЗБТ
Фото: СкриншотСкриншот

«Это был длинный путь. Отзывы и интерес, проявленный «Супер-Солдатами» к нашему проекту за последние 3 месяца превзошел все наши ожидания. Мы благодарим всех «Супер-Солдат» по всему миру за помощь в достижении отметки 4 миллиона скачиваний», — сказали авторы в своем блоге.

Теперь же Wonder People к разбору всех отзывов и исправлению разного рода багов, дабы улучшить игровой опыт для всех пользователей. К сожалению, в своем сообщении они не сказали, когда именно нам стоит ждать следующих тестов или релиза.

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