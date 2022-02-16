PUBG: NEW STATE обзавелся новым режимом с битвами 4 на 4

Для мобильной игры в жанре «Королевская битва» PUBG: NEW STATE вышло обновление, добавляющее режим «Раундовый бой насмерть». Сражения тут проходят в формате 4 на 4, но в отличие от классического «дефматча», игроки не возрождаются после смерти. Для победы одной из команд необходимо выиграть в семи раундах.

Фото: Скриншот Скриншот

Специально для нового режима разработчики добавили карту «Арена», где игроки каждый раунд начинают на противоположных сторонах с базовым набором оружия. Поле битвы постепенно сужается к центру, поэтому у игроков не получится все время сидеть в одном месте.