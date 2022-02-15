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2 часа назад

Слух: Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass?

Игромания.руиещё 3

В сети обратили внимание, что на странице Cyberpunk 2077 на консолях Xbox появилось упоминание подписки Xbox Game Pass Ultimate.

Слух: Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass?
Фото: СкриншотСкриншот

Эту деталь заметили в корейской и российской версиях магазина (позже пост удалили), после чего её прокомментировал и редактор портала The Verge Том Уоррен. По словам последнего, Xbox Game Pass упоминается, если у пользователя уже установлена сама игра на консоли.

Впрочем, позже Уоррен отметил, что это может быть ошибкой, возникшей из-за грядущего обновления для актуальных консолей, куда войдёт и триал-версия на 5 часов. В прошлом году, кстати, глава CD Projekt Адам Кичиньский заявлял, что время для выхода игры в Xbox Games Pass ещё не настало.

Предположительно, анонс может состояться уже сегодня в рамках грядущей трансляции по игре, начало которой намечено на 18:00 МСК. Ожидается, что там же объявят о релизе обновлённых версий для современных консолей.

Стоит отметить, что в недавней утечке по ближайшей подборке Xbox Game Pass Cyberpunk 2077 не упоминается, однако анонс могли приберечь в качестве дополнительного сюрприза.

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