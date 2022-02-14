Авторы S.T.A.L.K.E.R. поздравили игроков с Днем всех влюбленных

«Только раз в году вы можете сказать в Баре, что розовый — это круто, шоколад — вкуснее консервированной тушёнки, а букет цветов — лучшее, что можно найти в схроне. Но если кто-то из ваших знакомых всё-таки не понял, о чём идёт речь, то, скорее всего, он празднует другую важную дату — День колеса обозрения. Помните об этом, надевая накладные крылья 14-го февраля. С Днём колеса обозрения и с Днём святого Валентина, сталкеры!»