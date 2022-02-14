Авторы S.T.A.L.K.E.R. поздравили игроков с Днем всех влюбленных

Авторы S.T.A.L.K.E.R. опубликовали тематическое поздравление с Днем всех влюбленных. В официальной группе во «ВКонтакте» разработчики также напомнили, что 14 февраля отмечается День колеса обозрения.
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника
S.T.A.L.K.E.R.:
«Только раз в году вы можете сказать в Баре, что розовый — это круто, шоколад — вкуснее консервированной тушёнки, а букет цветов — лучшее, что можно найти в схроне. Но если кто-то из ваших знакомых всё-таки не понял, о чём идёт речь, то, скорее всего, он празднует другую важную дату — День колеса обозрения. Помните об этом, надевая накладные крылья 14-го февраля. С Днём колеса обозрения и с Днём святого Валентина, сталкеры!»
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — следующей номерной серии игр S.T.A.L.K.E.R. — изначально был намечен на 28 апреля 2022 года на ПК и консолях семейства Xbox. В начале января в сети появились слухи о переносе даты выхода на конец года. Разработчики опровергли их. Спустя два дня GSC Game World отложила релиз игры до 8 декабря.