Слух: Until Dawn может обзавестись ремейком для новых консолей

По данным инсайдера AccountNGT, который ранее рассказывал о новой игре по мотивам The Dark Sorcerer, в разработке сейчас находится ремейк Until Dawn.
Над ним якобы трудятся авторы оригинала из студии Supermassive Games, а релиз намечен для консолей нового поколения.
Параллельно создатели заняты разработкой новых игр, наверняка включающих грядущие части антологии The Dark Pictures.Согласно инсайдеру, информация о проекте появилась ещё в декабре, но он нашёл некие подтверждения только недавно.
Впрочем, официально о создании ремейка ничего не сообщалось.Релиз оригинального «интерактивного хоррора» про группу друзей, которые застряли в страшной ситуации в горах, состоялся ещё в 2015 году на PS4. Позже проект получил спин-офф и приквел для PlayStation VR.