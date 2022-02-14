Слух: Until Dawn может обзавестись ремейком для новых консолей

По данным инсайдера AccountNGT, который ранее рассказывал о новой игре по мотивам The Dark Sorcerer, в разработке сейчас находится ремейк Until Dawn.

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Над ним якобы трудятся авторы оригинала из студии Supermassive Games, а релиз намечен для консолей нового поколения.

Параллельно создатели заняты разработкой новых игр, наверняка включающих грядущие части антологии The Dark Pictures.Согласно инсайдеру, информация о проекте появилась ещё в декабре, но он нашёл некие подтверждения только недавно.