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5 часов назад

Dark Souls III превратили в Bloodborne c помощью мода

Игромания.ру

Фанаты FromSoftware, ожидающие релиза Bloodborne на PC, могут обратить внимание на демо нового мода, который «переосмысляет» Dark Souls III на манер проекта с PS4.

Dark Souls III превратили в Bloodborne c помощью мода
Фото: СкриншотСкриншот

Ashen Blood, созданный пользователем под ником Jennisauris715, обновил ряд элементов триквела Dark Souls — включая дизайн врагов, оружие, карту, эффекты и тому подобное. Кроме того, на канале автора можно увидеть пару роликов, где герой сражается с врагами.

Точной даты релиза у полноценной версии мода пока нет, однако в комментариях автор отметила, что уже работает над исправлением различных ошибок.

Ранее в сети появлялись слухи, что ремастер Bloodborne всё-таки выйдет на PC, а сама игра получит полноценный сиквел. Пока что, правда, на платформе появился лишь демейк популярного проекта студии.

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