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1 час назад

Инсайдер: Dead Island 2 может выйти в конце этого года

Игромания.ру

Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил на своём YouTube-канале видео о Dead Island 2, в котором раскрыл несколько интересных деталей.

Инсайдер: Dead Island 2 может выйти в конце этого года
Фото: СкриншотСкриншот

По словам Хендерсена, проект находится в «приличном состоянии» и может получит новый трейлер уже скоро. Геймплей новой части похож на геймплей оригинальной Dead Island с «ожидаемыми улучшениями». Что касается релиза, то можно ожидать конец 2022 года или 2023 год.

Далее идут возможные сюжетные спойлеры!

В начале Dead Island 2 игрок оказывается на борту самолёта, где происходит внезапная вспышка зомби-вируса. В результате самолёт падает в Лос-Анджелесе, а главному герою, который чудом выжил во время катастрофы, приходится выживать уже на земле.По словам Хендерсона, на локации (предположительно, это Беверли-Хиллз) будет много особняков, которые можно будет обыскивать. После этого на игрока нападёт огромная толпа зомби, от которой придётся спасаться через канализацию.Также сообщается, что в игре мы сможем посетить Сан-Франциско и другую локацию (в Калифорнии), о которой пока ничего неизвестно.

Напомним, что сама Deep Silver говорила о том, что Dead Island 2 «всё ещё жива», несмотря на долгий период производства и неоднократную смену разработчиков.

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