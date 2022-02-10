Хоррор-шутер Kingdom of the Dead вышел в Steam

Больше никаких отсрочек: издательское подразделение Digital Bros Group и студия Dirigo Games, состоящая из единственного разработчика, объявили о релизе монохромного шутера от первого лица Kingdom of the Dead.

Игроки уже могут отправиться в мир, нарисованный пером и чернилами, в роли агента Чемберлена. Бывший профессор стал генералом секретной правительственной организации «Привратник». И его главная задача — победить армии Смерти и его самого.