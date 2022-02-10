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1 час назад

Хоррор-шутер Kingdom of the Dead вышел в Steam

Игромания.ру

Больше никаких отсрочек: издательское подразделение Digital Bros Group и студия Dirigo Games, состоящая из единственного разработчика, объявили о релизе монохромного шутера от первого лица Kingdom of the Dead.

Хоррор-шутер Kingdom of the Dead вышел в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки уже могут отправиться в мир, нарисованный пером и чернилами, в роли агента Чемберлена. Бывший профессор стал генералом секретной правительственной организации «Привратник». И его главная задача — победить армии Смерти и его самого.

Чтобы закрыть Врата Смерти, предстоит исследовать восемь областей на восточном побережье США, победить более двух десятков типов врагов и классических боссов с помощью 8 видов оружия. Чтобы сделать прохождение более разнообразным, можно менять цветовую палитру и даже пользоваться чит-кодами.Kingdom of the Dead до 17 февраля можно купить с релизной скидкой, за 674 рубля.

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