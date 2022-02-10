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2 часа назад

В Black Desert стартовало событие ко Дню святого Валентина

Игромания.ру

Корейская студия Pearl Abyss анонсировала праздничное событие «Бросьте вызов сладкой, как шоколад, удаче», которое пройдёт в Black Desert. Оно посвящено Дню святого Валентина, но продлится до 9 марта.

В Black Desert стартовало событие ко Дню святого Валентина
Фото: СкриншотСкриншот

В честь праздника геймеры смогут получить особые предметы. Для этого нужно завершать временные достижения и собирать «Коробки чувств». Для получения одной «Коробки чувств» придётся провести в игре час. При этом в сутки можно собрать 10 предметов. «Коробки» пригодятся для участия в специальной лотерее, которая откроется 16 февраля.

Скриншот

Отметим также, что в Камасильвии обновился Храм Гайфиранси. На подземном уровне игроки-одиночки могут сражаться с монстрами и получать награды. Босс подземелья — Палач Гайфирансии. За его устранение обещают особо ценный приз.Сегодня, 10 февраля, также стартовала выдача наград для новичков и вернувшихся после долгой паузы игроков. Также с 9 по 23 февраля проходит событие «Изменчивый Разлом тьмы», в рамках которого появляются особые монстры. Больше деталей об игровых ивентах можно узнать на сайте игры.

Напомним, в Black Desert пройдёт глобальный захват территории впервые для СНГ и Европы. Лучшим гильдиям по результатам отборочных предстоит сразиться друг с другом в двух финальных раундах 13 и 20 февраля.

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