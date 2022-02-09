Twitch проведёт Gayming Awards 2022

Церемония проводится второй год подряд. Награды будут вручены в 11 номинациях. Зрители смогут проголосовать за лучшие игры по мнению всех фанатов и по версии читателей Gayming Magazine, лучшую инди-игру, лучшего стримера, самое достоверное представление, лучшего персонажа, ЛГБТК-икону, восходящую звезду ЛГБТК-стриминга, наибольший вклад ЛГБТК в киберспорт, лучшую настольную игру, лучший момент из комиксов, а также за обладателя награды за внесение наибольшего разнообразия в игровую и стриминговую индустрию.