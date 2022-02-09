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3 часа назад

Twitch проведёт Gayming Awards 2022 — премию для лучших игр и контент-мейкеров ЛГБТК+

CyberSport.ru

Twitch проведёт церемонию награждения премией Gayming Awards 2022, которую получат лучшие контент-мейкеры и игры ЛГБТК+. Анонс был опубликован на сайте проекта.

Twitch проведёт Gayming Awards 2022
Фото: ReutersReuters

Церемония проводится второй год подряд. Награды будут вручены в 11 номинациях. Зрители смогут проголосовать за лучшие игры по мнению всех фанатов и по версии читателей Gayming Magazine, лучшую инди-игру, лучшего стримера, самое достоверное представление, лучшего персонажа, ЛГБТК-икону, восходящую звезду ЛГБТК-стриминга, наибольший вклад ЛГБТК в киберспорт, лучшую настольную игру, лучший момент из комиксов, а также за обладателя награды за внесение наибольшего разнообразия в игровую и стриминговую индустрию.

На лучшую игру номинированы четыре тайтла: Boyfriend Dungeon, Life is Strange: True Colours, Unpacking и Unsighted. Церемония награждения состоится 25 апреля.

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