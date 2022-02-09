Анонсирован пиксельный грид-файтинг Duelists of Eden

В Duelists of Eden игрокам предстоит собирать собственные колоды и участвовать в онлайн-сражениях в реальном времени. На выбор будут представлены различные персонажи с уникальными особенностями. Также обещают режим обучения, где позволят оттачивать навыки, и режим повторов для пересмотра своих матчей.