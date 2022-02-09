Анонсирован пиксельный грид-файтинг Duelists of Eden

Студия Thomas Moon Kang анонсировала Duelists of Eden — двухмерный грид-файтинг, базирующийся на колодах. Игра является сиквелом One Step From Eden, поэтому игровой процесс и графический пиксельный стиль будут похожи.
В Duelists of Eden игрокам предстоит собирать собственные колоды и участвовать в онлайн-сражениях в реальном времени. На выбор будут представлены различные персонажи с уникальными особенностями. Также обещают режим обучения, где позволят оттачивать навыки, и режим повторов для пересмотра своих матчей.
Согласно описанию на официальном сайте, Duelists of Eden может стать бесплатной игрой, но «никогда не будет pay-to-win».