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2 часа назад

Анонсирован пиксельный грид-файтинг Duelists of Eden

MMO13

Студия Thomas Moon Kang анонсировала Duelists of Eden — двухмерный грид-файтинг, базирующийся на колодах. Игра является сиквелом One Step From Eden, поэтому игровой процесс и графический пиксельный стиль будут похожи.

Анонсирован пиксельный грид-файтинг Duelists of Eden
Фото: СкриншотСкриншот

В Duelists of Eden игрокам предстоит собирать собственные колоды и участвовать в онлайн-сражениях в реальном времени. На выбор будут представлены различные персонажи с уникальными особенностями. Также обещают режим обучения, где позволят оттачивать навыки, и режим повторов для пересмотра своих матчей.

Согласно описанию на официальном сайте, Duelists of Eden может стать бесплатной игрой, но «никогда не будет pay-to-win».

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