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2 часа назад

Итальянцы возмущены отсутствием озвучки в Dying Light 2

Игромания.руиещё 1

На Metacritic открылся приём пользовательских оценок вышедшей на днях Dying Light 2 Stay Human. И они оказались неожиданно низкими: от 4,5 для Xbox One до 6,1 для PlayStation 5. Тому причиной — обилие «красных» отзывов и нулевых оценок.

Итальянцы возмутились отсутствием озвучки в Dying Light 2
Фото: СкриншотСкриншот

Помимо тех, что жалуются на баги и непроходимость квестов, в тотальном негативе на этот раз замечены итальянские игроки. Они недовольны тем, что в игре нет итальянской озвучки, зато испанских — целых две.

Как мы помним, в первой Dying Light итальянская озвучка была, а во второй игрокам доступны лишь субтитры — да и те с ошибками, как утверждают покупатели.

Игроки считают решение разработчиков неуважением к «одной из самых важных стран в мире» с многовековой историей и культурой, а также «модой, автомобилями, винами, солнцем, морем, и прекрасными захватывающими дух пейзажами».

Стоит отметить, что в Steam оценки по-прежнему очень положительные, игрой довольно 81% покупателей.

Dying Light 2 Stay Human вышла 4 февраля на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Разработчики уже объявили план по исправлению багов и ошибок. Новые локализации в нём не значатся.

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