В World of Warcraft стартовала «Любовная лихорадка»

В актуальной версии World of Warcraft стартовало событие «Любовная лихорадка». Праздник любви и дружбы в честь Дня святого Валентина пройдёт с 7 по 21 февраля. В WoW Classic событие состоится с 11 по 16 февраля.

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Сезонный босс — аптекарь Хаммел. За победу над ним достанется коробочка в виде сердца, в которой ежедневно можно забирать различные награды. Также игроки могут пройти особую цепочку заданий, чтобы узнать, что не так с гоблинами на службе в Королевской химической компании.

Кроме того, каждый день будут появляться задания, за выполнение которых игроки получат опыт, золото и знаки любви, за которые можно приобрести праздничные предметы во всех крупных городах Азерота. Среди особых товаров найдутся средства передвижения, питомцы и романтические аксессуары: духи, одеколоны, сладости.