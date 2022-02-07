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1 час назад

В World of Warcraft стартовала «Любовная лихорадка»

В актуальной версии World of Warcraft стартовало событие «Любовная лихорадка». Праздник любви и дружбы в честь Дня святого Валентина пройдёт с 7 по 21 февраля. В WoW Classic событие состоится с 11 по 16 февраля.

В World of Warcraft стартовала «Любовная лихорадка»
Фото: СкриншотСкриншот

Сезонный босс — аптекарь Хаммел. За победу над ним достанется коробочка в виде сердца, в которой ежедневно можно забирать различные награды. Также игроки могут пройти особую цепочку заданий, чтобы узнать, что не так с гоблинами на службе в Королевской химической компании.

Кроме того, каждый день будут появляться задания, за выполнение которых игроки получат опыт, золото и знаки любви, за которые можно приобрести праздничные предметы во всех крупных городах Азерота. Среди особых товаров найдутся средства передвижения, питомцы и романтические аксессуары: духи, одеколоны, сладости.

Напомним, до 18 февраля проходит и традиционный сезонный праздник «Лунный фестиваль» в честь Китайского Нового года. За участие в нём можно получить 17 достижений, а у торговцев в наличии праздничная одежда, фейерверки, аксессуары и рецепты.

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