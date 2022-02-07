Пиковый онлайн Dying Light 2 в Steam превысил показатели Halo Infinite

Dying Light 2 продолжает бить рекорды студии Techland. На этих выходных в зомби-экшен одновременно играло 274 983 человека. Для сравнения: рекорд бесплатного мультиплеера Halo Infinite — 272 586 игрока. В данный момент Dying Light 2 занимает 23 строчку по пиковому онлайну, совсем чуть-чуть уступая «Скайриму» и Destiny 2.

Разработчики сами в шоке с таких результатов: ведущий дизайнер игры Тимон Смектала ведёт статистику проекта у себя в «Твиттере» и поражается рекордными для компании показателями. Там же разработчик общается с фанатами и даже помогает с решением самых «злых» багов.

Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях. Ранее геймеры обнаружили в игре полноценный велосипед, на котором можно прокатиться по миру игры. Достать его, правда, можно только с помощью консоли разработчика.