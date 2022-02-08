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8 февраля

В СФ заявили, что Россия ожидает от Эстонии шагов по налаживанию двусторонних отношений

ТАССиещё 2

Выстраивание стабильных добрососедских отношений между Россией и Эстонией отвечает обоюдным интересам, российская сторона ожидает от эстонского руководства шагов "по обеспечению неконфронтационного климата в двусторонних отношениях". Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с председателем комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента) Эстонии Марко Михкельсоном.

В СФ заявили, что Россия ожидает от Эстонии шагов по налаживанию двусторонних отношений
Фото: Совет ФедерацииСовет Федерации

"Выстраивание стабильных добрососедских отношений между РФ и Эстонией отвечает обоюдным интересам. Однако для этого необходимо взаимное желание их улучшать. Пока же Таллин не предпринимает реальных шагов по выправлению ситуации. Российская сторона ожидает от эстонского руководства практических шагов по обеспечению неконфронтационного климата в двусторонних отношениях", - приводит слова сенатора пресс-служба Совета Федерации.

По словам Карасина, по-прежнему глубокую озабоченность вызывает положение дел с правами русскоязычного населения Эстонии. Он выразил озабоченность курсом властей страны на эстонизацию образовательных учреждений. "Эти планы не учитывают реальные интересы наших соотечественников, составляющих почти треть населения страны", - подчеркнул глава комитета СФ.

Он также отметил, что считает полезной реализацию программ приграничного и трансграничного сотрудничества "Россия - Эстония" и "Интеррег". Кроме того, Карасин выразил удовлетворение тем, что поддерживаются связи в области культуры, продолжается работа по заключению очередной межведомственной программы сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе СФ, в рамках встречи была достигнута договоренность о продолжении двусторонних парламентских контактов.

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