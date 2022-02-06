У huNter родилась дочь

Игрок состава G2 Esports по CS:GO Неманья huNter Ковач стал отцом. О рождении дочери он сообщил в твиттере.

Появление ребёнка — не единственное событие в жизне huNter, которое произошло 6 февраля. В этот же день его команда победила MIBR в стадии Last Chance на BLAST Premier: Spring Groups 2022. Этот результат позволил коллективу Ковача квалифицироваться на BLAST Premier: Spring Finals 2022.