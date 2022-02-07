Dying Light 2 заняла сразу шесть позиций в недельном чарте Steam

Steam опубликовал очередной отчёт по продажам игр и оборудования на площадке с 31 января по 6 февраля. В список вошли продукты, которые принесли наибольшую выручку за последние 7 дней. Лидером чарта стала Dying Light 2 — при этом зомби-экшен занимает сразу шесть строчек. Всё из-за того, что Steam считает предзаказы и расширенные издания за разные игры. Судя по всему, у проекта отличные продажи — его пиковый онлайн превысил 237 тысяч человек.