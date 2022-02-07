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3 часа назад

Dying Light 2 заняла сразу шесть позиций в недельном чарте Steam

Steam опубликовал очередной отчёт по продажам игр и оборудования на площадке с 31 января по 6 февраля. В список вошли продукты, которые принесли наибольшую выручку за последние 7 дней. Лидером чарта стала Dying Light 2 — при этом зомби-экшен занимает сразу шесть строчек. Всё из-за того, что Steam считает предзаказы и расширенные издания за разные игры. Судя по всему, у проекта отличные продажи — его пиковый онлайн превысил 237 тысяч человек.

Dying Light 2 заняла сразу шесть позиций в недельном чарте Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В чарте вновь оказались предзаказы Elden Ring и Total War: Warhammer III, а также кооперативный экшен It Takes Two, продававшийся на «Лунной распродаже» по хорошей скидке.

Топ-10 игр и устройств по выручке в Steam с 31 января по 6 февраля
  1. Dying Light 2 Stay Human (предзаказ).
  2. Dying Light 2 Stay Human.
  3. Dying Light 2 Stay Human Ultimate.
  4. Lost Ark Platinum Founder's Pack.
  5. Dying Light 2 Stay Human Ultimate (предзаказ).
  6. Elden Ring.
  7. Dying Light Stay Human Deluxe (предзаказ).
  8. It Takes Two.
  9. Dying Light Stay Human Deluxe.
  10. Total War: Warhammer III.
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