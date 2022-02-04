Rockstar заявила о разработке новой части GTA

Компания Rockstar сообщила фанатам игровой серии Grand Theft Auto о создании новой части франшизы. Информация об этом появилась на официальном сайте разработчика в пятницу, 4 февраля.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— Рады сообщить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, как только будем готовы, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, чтобы быть в курсе официальных подробностей, — говорится в сообщении.

Самой новой на данный момент игрой серии является GTA V. Она вышла на консолях в 2013 году, на ПК – в 2014.

В сентябре 2020 года появились сообщения о том, что по GTA V планируют снять фильм. Отмечалось, что картина может выйти раньше шестой части франшизы. В данный момент фильм находится на ранней стадии разработки.

По информации СМИ, сюжет картины будет связан с тремя героями игры — Майклом, Франклином и Тревором.