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1 час назад

Путин с трибуны посмотрел открытие Олимпийских игр. Что помогло ему обойти запрет суда приезжать на Игры?

Президент России Владимир Путин посмотрел с трибуны открытие XXIV зимних Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Ранее Спортивный арбитражный суд запретил российским властям, включая президента и премьера, приезжать на Олимпиаду после допингового скандала.

Путин с трибуны посмотрел открытие Олимпийских игр. Что помогло ему обойти запрет суда приезжать на Игры?
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Путин стоя поприветствовал выход российских олимпийцев, сообщил Telegram-канал Вы слушали маяк.

На открытии присутствуют лидер КНР Си Цзиньпин с супругой, а также президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Путину запретили до конца 2022 года посещать Чемпионаты мира и Олимпиады. Запрет помогло обойти личное приглашение властей Китая, пишет один из Telegram-каналов.

Согласно решению CAS, там запрещено присутствовать депутатам Госдумы, сотрудникам СКР и администрации президента.

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