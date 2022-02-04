Путин с трибуны посмотрел открытие Олимпийских игр. Что помогло ему обойти запрет суда приезжать на Игры?

Президент России Владимир Путин посмотрел с трибуны открытие XXIV зимних Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Ранее Спортивный арбитражный суд запретил российским властям, включая президента и премьера, приезжать на Олимпиаду после допингового скандала.

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Путин стоя поприветствовал выход российских олимпийцев, сообщил Telegram-канал Вы слушали маяк.

На открытии присутствуют лидер КНР Си Цзиньпин с супругой, а также президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Путину запретили до конца 2022 года посещать Чемпионаты мира и Олимпиады. Запрет помогло обойти личное приглашение властей Китая, пишет один из Telegram-каналов.