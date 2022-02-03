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1 час назад

Стримерша организовала премию The Streamer Awards

Стримерша QTCinderella объявила о проведении ежегодной премии под названием The Streamer Awards. Она представила сайт, на котором любой желающий может проголосовать за любимого контент-мейкера. Церемония награждения пройдет 12 марта.

Стримерша организовала премию The Streamer Awards
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Старт голосования назначен на 21 февраля 2022 года, отбор продлится две недели — до 6 марта 2022 года. После будут озвучены несколько номинантов на получение главной награды в категории — финальные результаты объявят в рамках прямой трансляции.

На The Streamer Awards выберут лучших стримеров в категориях Role Play, League of Legends, Battle Royale, FPS (Overwatch, Halo, Call of Duty и Counter-Strike), Just Chatting и других. Зрители смогут пропускать некоторые пункты голосования. Для того чтобы голос засчитался, нужно авторизоваться на сайте премии с помощью аккаунта Google (через e-mail). В правилах сказано, что организаторы будут отсеивать стримеров, за которых фанаты голосовали в неправильных категориях — в итоге награждены будут только те контент-мейкеры, которые набрали наибольшее количество голосов в той номинации, которую действительно часто транслируют.

Ранее в сети появилось сравнение стриминговых платформ по итогам 2021 года. Twitch сохранила лидерство в списке самых востребованных стриминговых платформ, опередив Facebook Gaming и YouTube.

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