Стримерша организовала премию The Streamer Awards

На The Streamer Awards выберут лучших стримеров в категориях Role Play, League of Legends, Battle Royale, FPS (Overwatch, Halo, Call of Duty и Counter-Strike), Just Chatting и других. Зрители смогут пропускать некоторые пункты голосования. Для того чтобы голос засчитался, нужно авторизоваться на сайте премии с помощью аккаунта Google (через e-mail). В правилах сказано, что организаторы будут отсеивать стримеров, за которых фанаты голосовали в неправильных категориях — в итоге награждены будут только те контент-мейкеры, которые набрали наибольшее количество голосов в той номинации, которую действительно часто транслируют.