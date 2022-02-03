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1 час назад

Авторы Apex Legends рассказали об умениях Безумной Мэгги

В январе компания Electronic Arts и студия Respawn Entertainment объявили, что со стартом сезона «Неповиновение» в Apex Legends в игре появится новая легенда, Безумная Мэгги. Она попала на игры в наказание за беспредел во Внешних землях, но Мэгги уверена, что это не смертный приговор и ей удастся поквитаться с палачами и положить конец играм.

Авторы Apex Legends рассказали об умениях Безумной Мэгги
Фото: Electronic ArtsElectronic Arts

Пассивным умением Мэгги будет «Гнев воеводы»: она чует пролитую кровь, и получившие урон враги некоторое время подсвечиваются. С помощью тактического умения «Бур восстания» она может поджигать противников через укрытия. Но вся любовь к Мэгги к разрушению воплощается в спецумении «Шар-баба», которое наносит взрывной урон при столкновении с противником.

Как работают умения Безумной Мэгги, можно увидеть в новом трейлере.

А доступной новая, двадцатая легенда станет 8 февраля. Сезон Apex Legends «Неповиновение» стартует на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и РС.

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