Авторы Apex Legends рассказали об умениях Безумной Мэгги

В январе компания Electronic Arts и студия Respawn Entertainment объявили, что со стартом сезона «Неповиновение» в Apex Legends в игре появится новая легенда, Безумная Мэгги. Она попала на игры в наказание за беспредел во Внешних землях, но Мэгги уверена, что это не смертный приговор и ей удастся поквитаться с палачами и положить конец играм.

Фото: Electronic Arts Electronic Arts

Пассивным умением Мэгги будет «Гнев воеводы»: она чует пролитую кровь, и получившие урон враги некоторое время подсвечиваются. С помощью тактического умения «Бур восстания» она может поджигать противников через укрытия. Но вся любовь к Мэгги к разрушению воплощается в спецумении «Шар-баба», которое наносит взрывной урон при столкновении с противником.

Как работают умения Безумной Мэгги, можно увидеть в новом трейлере.