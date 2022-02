The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой в России

Экшен от Naughty Dog под названием The Last of Us Part II возглавил список самых продаваемых игр 2021 года на физических носителях. Статистику предоставила сеть магазинов «М.Видео — Эльдорадо».

Всего за этот период было реализовано 1,8 млн дисков, 65% которых пришлись на PlayStation 4, 20% — на Nintendo Switch, а оставшиеся 15% примерно поровну разделили PlayStation 5 и Xbox.

Если рассматривать отдельные платформы, то на PS4 вслед за The Last of Us: Part II в рейтинге по проданным физическим копиям расположились GTA V, FIFA 21, FIFA 22 и Minecraft. На PS5 люди чаще всего покупали Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, FIFA 22 и Ratchet & Clank: Rift Apart.