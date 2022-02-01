Игра года по версии GameAwards получит экранизацию

Кооперативная игра It Takes Two получит экранизацию от сценаристов "Соника в кино", сообщает портал Variety.

Фото: Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc.

Производством киноадаптации займется студия dj2 Entertainment, которая в том числе работает над фильмом по мотивам Sleeping Dogs и сериалом по Disco Elysium.

"It Takes Two приняли прекрасно как игроки, так и пресса. Мы очень рады возможности выйти за рамки игры, чтобы идею смогли оценить незнакомые с ней зрители", – поделился своими мыслями менеджер студии-разработчика игры Hazelight Оскар Волонтис.

Игра была выпущена в 2021 году студией Hazelight и получила высокие оценки игроков и критиков. В прошлом году It Takes Two удостоилась звания игры года на церемонии Game Awards.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как New York Times выкупила популярную онлайн-игру за семизначную сумму.