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10 минут назад

Игра года по версии GameAwards получит экранизацию

Кооперативная игра It Takes Two получит экранизацию от сценаристов "Соника в кино", сообщает портал Variety.

Игра года по версии GameAwards получит экранизацию
Фото: Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.

Производством киноадаптации займется студия dj2 Entertainment, которая в том числе работает над фильмом по мотивам Sleeping Dogs и сериалом по Disco Elysium.

"It Takes Two приняли прекрасно как игроки, так и пресса. Мы очень рады возможности выйти за рамки игры, чтобы идею смогли оценить незнакомые с ней зрители", – поделился своими мыслями менеджер студии-разработчика игры Hazelight Оскар Волонтис.

Игра была выпущена в 2021 году студией Hazelight и получила высокие оценки игроков и критиков. В прошлом году It Takes Two удостоилась звания игры года на церемонии Game Awards.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как New York Times выкупила популярную онлайн-игру за семизначную сумму.

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