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2 часа назад

В Варшаве сделали необычную рекламу Dying Light 2

До выхода Dying Light 2 осталось несколько дней. В рамках рекламной кампании в Варшаве сделали необычный промо-материал. На стене одного из домов можно увидеть граффити.

В Варшаве сделали необычную рекламу Dying Light 2
Фото: СкриншотСкриншот

На нём изображён протагонист Эйден, а сверху красуется название игры. Особенность граффити в том, что ночью рядом с героем появляется заражённый. Это аналогия на саму Dying Light 2, когда в ночное время на улицы выходят мертвецы и становятся опасными.

Сюжет проекта расскажет о том, как остатки человечества выживают в городе Вилледор. Протагонисту Эйдену предстоит столкнуться с опасностями и выяснить тайны прошлого.

Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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