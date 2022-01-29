Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2  ждет даже Гейб Ньюэлл

Не секрет, что у серии игр S.T.A.L.K.E.R. огромная фанатская база. Правда, одного из поклонников угадать было невозможно.
Оказывается, им является основатель и руководитель Valve Гейб Ньюэлл. Об этом Габен рассказал в переписке одному из геймеров: Раньше я играл в игры серии S.T.A.L.K.E.R. и пару раз даже с модами. Теперь с неперпением жду второй части. Гейб Ньюэлл Bcnjxybr ajnj Подтвердить подлинность переписки не представляется возможным — геймер замазал адрес Гейба.
Правда, руководитель Valve частенько отвечает своим фанатам. В Сети существует множество примеров, когда обычные люди получали ответ от Габена. Заглавное фото: peakpx.com