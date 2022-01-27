По «Игре престолов» выйдет MMORPG

Южнокорейский разработчик мобильных игр Netmarble Games выпустит MMORPG по «Игре престолов». Проект создается при поддержке Warner Bros. Games и HBO. Первый трейлер тайтла уже вышел на YouTube.
Netmarble Games не уточнила, на каких платформах будет доступна MMOPRG. Обычно она выпускает игры для мобильных устройств, однако это может быть и мультиплатформенный тайтл — в Южной Корее многие новые проекты разрабатываются на оба рынка.
Первый сезон сериала «Игра престолов» по книгам Джорджа Р. Р. Мартина вышел в 2011 году, заключительный восьмой — в 2019-м. В сюжете рассказывается о политических интригах вымышленного королевства Вестерос. Жанр сериала — фэнтези.