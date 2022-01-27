Арктическая выживалка Dread Hunger вышла в Steam

Студия Slowdrive и издательство Digital Confectioners планировали выпустить из раннего доступа выживалку с предателем Dread Hunger в ноябре 2021 года. Однако разработчикам потребовалось больше времени, чтобы довести игру до релизного состояния.В результате об официальном релизе разработчики объявили лишь вчера: 26 января вышла полная версия Dread Hunger с новыми возможностями и дополнительным контентом.

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К нововведениям релизного обновления относятся новая обширная карта тундры с маяком, дополнительные косметические аксессуары для персонажей и улучшенное обучение. Всем, кто принимал участие в тестировании и знакомился с игрой в раннем доступе, приготовили две уникальные эмоции в подарок.