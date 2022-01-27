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5 часов назад

В Hunt: Showdown добавили новые виды оружия и боеприпасов

Авторы кооперативного шутера Hunt: Showdown представили очередное обновление, которое принесло ряд изменений в проект.Новинка под номером 1.7.2 включает в себя винтовку Berthier MLE 1892 Deadeye и три дополнительные вариации для револьвера Скофилда, включая вариант с ускоренной перезарядкой.

В Hunt: Showdown добавили новые виды оружия и боеприпасов
Фото: СкриншотСкриншот

Ещё появились дополнительные боеприпасы с цельнометаллической оболочкой для винтовок, которые увеличиваются дальность стрельбы и их пробивную силу. Но найти подобную амуницию будет сложнее обычного.

Помимо этого, обновление поправило баланс различных элементов проекта, касающихся получаемого урона и некоторых видов оружия вроде лука. Кроме того, отдельные ловушки сделали более эффективными.

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