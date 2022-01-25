В Fortnite добавили пиццу для восстановления здоровья

Восемь аппетитных ломтиком помогут одновременно восстановить здоровье (условие — меньше 100 единиц) и щиты (условие — меньше 50 единиц). Коробки с пиццей можно найти по всему острову — они лежат в сундуках, грузах с припасами, ламах с добычей и даже просто на земле. Ещё один вариант — купить пиццу у Синьора Помидора.