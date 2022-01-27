«Болельщик — вредитель»: Шнуров написал песню про Fan ID

Группа Ленинград во главе с Сергеем Шнуровым написала песню о футбольных фанатах и принятом Госдумой законе о Fan ID. Клип был опубликован на YouTube-канале группы.

Песня называется «Па-спорт». В тексте есть такие слова:

Ясен ###: для нашего комфорта паспорта уже придумали для спорта.

Все как один — болельщик-вредитель. Без Fan ID вы ##### идите.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. К акции присоединились фанаты других команд. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.