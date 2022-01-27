«Болельщик — вредитель»: Шнуров написал песню про Fan ID

Группа Ленинград во главе с Сергеем Шнуровым написала песню о футбольных фанатах и принятом Госдумой законе о Fan ID. Клип был опубликован на YouTube-канале группы.
Песня называется «Па-спорт». В тексте есть такие слова:
Ясен ###: для нашего комфорта паспорта уже придумали для спорта.
Все как один — болельщик-вредитель. Без Fan ID вы ##### идите.
24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. К акции присоединились фанаты других команд. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.
Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года.