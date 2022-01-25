В World of Tanks появятся американские тяжёлые танки

Wargaming анонсировала появление в World of Tanks американских тяжёлых танков с механикой резервной гусеницы. Техника пополнит базу уже завтра, 26 января.

Разработчики выбрали именно эту линейку танков, потому что машины имеют нестандартные формы и обладают резервной гусеницей. «Запаска» поможет не покинуть игру раньше времени.Например, если основная гусеница сбита, то танк продолжит движение, но на меньшей скорости. При потере второй основной гусеницы машина также сохранит возможность поворачивать и двигаться, хоть и очень медленно.

Авторы World of Tanks в точности воссоздали пять машин. Ранее некоторые пользователи смогли получить один из Yoh-танков во время «Новогоднего наступления 2022». К слову, в прошлом году в игру добавили 33 новые бронемашины.

Напомним, завтра с обновлением стартует девятый сезон реферальной программы. Накануне запуска разработчики рассказали об изменениях некоторых правил.