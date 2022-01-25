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2 часа назад

Фанатский сиквел Dark Souls получил демоверсию

Авторы модификации Nightfall для Dark Souls выпустили демоверсию игры. Теперь любой желающий может опробовать фанатское продолжение культовой серии. В демке доступны пара локаций с несколькими боссами.

Фанатский сиквел Dark Souls получил демоверсию
Фото: СкриншотСкриншот

Скачать её можно по специальной ссылке. Разработчики предупреждают, что геймеры могут столкнуться с багами и прочими ошибками, ведь версия игры пока не финальная.

Nightfall — продолжение оригинальной Dark Souls после тёмной концовки. Для модификации авторы продумали новый сюжет с озвученными персонажами и обновили боевую систему. Изначально проект должен был выйти в январе, а теперь релиз состоится только после выхода Elden Ring, которая поступит в продажу 25 февраля.

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