Подробности рейда Бездны «Мистик» в Lost Ark

Январское обновление для русской версии MMORPG Lost Ark запустит временное событие «Рейд на Мистик». Оно продлится с 23 января до 23 марта и позволит игрокам отправиться в рейд Бездны «Мистик», а также получить дополнительные награды при прохождении Чертогов Хаоса и рейдов на Хранителей.