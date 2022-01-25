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2 часа назад

Подробности рейда Бездны «Мистик» в Lost Ark

Январское обновление для русской версии MMORPG Lost Ark запустит временное событие «Рейд на Мистик». Оно продлится с 23 января до 23 марта и позволит игрокам отправиться в рейд Бездны «Мистик», а также получить дополнительные награды при прохождении Чертогов Хаоса и рейдов на Хранителей.

Подробности рейда Бездны «Мистик» в Lost Ark
Фото: СкриншотСкриншот
Локализаторы поделились подробностями нового рейда, а мы, в свою очередь, собрали самую важную информацию в краткой сводке ниже:
  • Рейд рассчитан на 8 персонажей с рейтингом экипировки от 1302 ГС
  • Перед началом необходимо завершить задание «[Руководство] Рейды Бездны».
  • Доступно одно прохождение в неделю на Наследие.Действует режим «Гармония», уравнивающий экипировку всей группы до определенного значения.
  • Рейд состоит из трех фаз, различных по своим механикам и силе противников. Перед началом сражения и после каждого этапа можно поменять снаряжение, обновить запас расходников и изменить набор умений в специальной зоне «Боевой арсенал».
  • После прохождения каждой фазы разрешается завершить рейд с полученным лутом или продолжить сражение, чтобы побороться за более ценные призы.
  • Совет: Когда Мистик садится и закрывает себя крыльями, не атакуйте ее. Если нанести определенное количество урона, то персонажи рядом с ней превратятся в снеговиков, которые не могут атаковать и медленно передвигаются.
  • Совет: Атакуйте подарочные коробки, периодически появляющиеся рядом с Мистик, и собирайте выпавшие сферы для получения усиления.
  • В качестве награды за прохождение каждой из фаз можно получить Звезды Мистарии, необходимые для обмена на ресурсы для заточки, и другие полезные предметы у торговца Инои.
  • Звезды Мистарии также даются во время события в виде финальной награды при прохождении Чертогов Хаоса с затратами энергии Порядка и с душ, добытых при прохождении рейдов на Хранителей.
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