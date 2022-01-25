Подробности рейда Бездны «Мистик» в Lost Ark

Локализаторы поделились подробностями нового рейда, а мы, в свою очередь, собрали самую важную информацию в краткой сводке ниже:
- Рейд рассчитан на 8 персонажей с рейтингом экипировки от 1302 ГС
- Перед началом необходимо завершить задание «[Руководство] Рейды Бездны».
- Доступно одно прохождение в неделю на Наследие.Действует режим «Гармония», уравнивающий экипировку всей группы до определенного значения.
- Рейд состоит из трех фаз, различных по своим механикам и силе противников. Перед началом сражения и после каждого этапа можно поменять снаряжение, обновить запас расходников и изменить набор умений в специальной зоне «Боевой арсенал».
- После прохождения каждой фазы разрешается завершить рейд с полученным лутом или продолжить сражение, чтобы побороться за более ценные призы.
- Совет: Когда Мистик садится и закрывает себя крыльями, не атакуйте ее. Если нанести определенное количество урона, то персонажи рядом с ней превратятся в снеговиков, которые не могут атаковать и медленно передвигаются.
- Совет: Атакуйте подарочные коробки, периодически появляющиеся рядом с Мистик, и собирайте выпавшие сферы для получения усиления.
- В качестве награды за прохождение каждой из фаз можно получить Звезды Мистарии, необходимые для обмена на ресурсы для заточки, и другие полезные предметы у торговца Инои.
- Звезды Мистарии также даются во время события в виде финальной награды при прохождении Чертогов Хаоса с затратами энергии Порядка и с душ, добытых при прохождении рейдов на Хранителей.