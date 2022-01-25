В Dead by Daylight пройдет еще один кроссовер с «Пилой»

Студия Behaviour Interactive представила новое дополнение для асимметричного хоррора Dead by Daylight, созданное по мотивам серии фильмов «Пила». Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube. Релиз запланирован на 26 января.

Фото: Behaviour Interactive Behaviour Interactive

Ранее сообщалось, что Behaviour Interactive удалит из Dead by Daylight разблокируемые маски для Кожаного лица. Пользователи жаловались, что эти предметы используют для расистских оскорблений. Они рассказали, что игроки, носящие маску из лица темнокожей героини, специально преследуют во время матчей именно темнокожих геймеров.