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1 час назад

В Dead by Daylight пройдёт ещё один кроссовер с «Пилой»

Студия Behaviour Interactive представила новое дополнение для асимметричного хоррора Dead by Daylight, созданное по мотивам серии фильмов «Пила». Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube. Релиз запланирован на 26 января.

В Dead by Daylight пройдет еще один кроссовер с «Пилой»
Фото: Behaviour InteractiveBehaviour Interactive

Ранее сообщалось, что Behaviour Interactive удалит из Dead by Daylight разблокируемые маски для Кожаного лица. Пользователи жаловались, что эти предметы используют для расистских оскорблений. Они рассказали, что игроки, носящие маску из лица темнокожей героини, специально преследуют во время матчей именно темнокожих геймеров.

Dead by Daylight вышла в июне 2016 года. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X, Nintendo Switch, а также в Google Stadia и на мобильных устройствах. Средняя оценка хоррора на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 71 балл из 100 от прессы и 5,9 из 10 от пользователей.

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